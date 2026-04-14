T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
|Vor Quartalsbilanz
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: T-Mobile US präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
T-Mobile US stellt voraussichtlich am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
20 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,05 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 20,54 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,58 USD je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll T-Mobile US in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,96 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 22,97 Milliarden USD im Vergleich zu 20,89 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 24 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,37 USD je Aktie, gegenüber 9,72 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 25 Analysten durchschnittlich bei 94,56 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 88,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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