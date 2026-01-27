Erste Schätzungen: T-Mobile US stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

T-Mobile US veröffentlicht bald das Zahlenwerk für das abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

T-Mobile US stellt voraussichtlich am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie vermeldet.

T-Mobile US soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,17 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 22 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 24 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,90 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 9,66 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt von insgesamt 88,12 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 81,40 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

