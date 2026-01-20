Erste Schätzungen: T Rowe Price Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

T Rowe Price Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 2,46 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,92 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,93 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 5,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,82 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,74 USD, gegenüber 9,15 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 7,35 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 7,09 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at