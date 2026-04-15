Erste Schätzungen: T Rowe Price Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

T Rowe Price Group wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,36 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,80 Prozent auf 1,87 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte T Rowe Price Group noch 1,76 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,36 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 9,24 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,51 Milliarden USD, gegenüber 7,31 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at