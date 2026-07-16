Erste Schätzungen: T Rowe Price Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

T Rowe Price Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,51 USD aus. Im letzten Jahr hatte T Rowe Price Group einen Gewinn von 2,24 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 9,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,89 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 10,21 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9,24 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,75 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,31 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at