T. Rowe Price Group Aktie
WKN: 870967 / ISIN: US74144T1088
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: T Rowe Price Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
T Rowe Price Group wird voraussichtlich am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,64 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte T Rowe Price Group ein EPS von 2,87 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,44 Prozent auf 1,98 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte T Rowe Price Group noch 1,89 Milliarden USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,16 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 9,24 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 7,73 Milliarden USD, gegenüber 7,31 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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