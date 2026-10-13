Erste Schätzungen: Taaleri präsentiert Quartalsergebnisse

Taaleri präsentiert voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Taaleri im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,196 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,430 EUR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 30,30 Prozent auf 16,5 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,406 EUR im Vergleich zu 0,590 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 57,6 Millionen EUR, gegenüber 56,1 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at