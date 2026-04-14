Erste Schätzungen: Taaleri stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Taaleri wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,093 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Taaleri 0,020 EUR je Aktie eingenommen.

Taaleri soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,2 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,639 EUR im Vergleich zu 0,590 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 61,5 Millionen EUR, gegenüber 56,1 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at