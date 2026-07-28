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Taaleri Aktie

Taaleri für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W7P1 / ISIN: FI4000062195

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Taaleri stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Taaleri wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,150 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Taaleri ein EPS von 0,070 EUR je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 14,6 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 8,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 13,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,493 EUR je Aktie, gegenüber 0,590 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 60,8 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 56,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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