Taaleri Aktie
WKN DE: A1W7P1 / ISIN: FI4000062195
|
28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Taaleri stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Taaleri wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,150 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Taaleri ein EPS von 0,070 EUR je Aktie vermeldet.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 14,6 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 8,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 13,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,493 EUR je Aktie, gegenüber 0,590 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 60,8 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 56,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Taaleri PLC
|
06:21
|Erste Schätzungen: Taaleri stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Taaleri zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Taaleri stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Taaleri zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Taaleri PLC
Aktien in diesem Artikel
|Taaleri PLC
|7,31
|1,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: ATX vor schwächerem Start -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Während der heimische Aktienmarkt mit Verlusten erwartet wird, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Gewinnen. An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag bergab.