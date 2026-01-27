Erste Schätzungen: Taaleri zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Taaleri wird voraussichtlich am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,042 EUR. Dies würde einer Verringerung von 81,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Taaleri 0,230 EUR je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 13,1 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 36,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,6 Millionen EUR in den Büchern standen.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,550 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,00 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 59,3 Millionen EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 69,7 Millionen EUR in den Büchern standen.

