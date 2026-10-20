Taboola Aktie
WKN DE: A3CTML / ISIN: IL0011754137
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Taboola (Taboolacom) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Taboola (Taboolacom) wird voraussichtlich am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,055 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,04 Prozent auf 466,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 496,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,405 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,94 Milliarden USD, gegenüber 1,91 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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