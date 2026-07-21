Taboola Aktie
WKN DE: A3CTML / ISIN: IL0011754137
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Taboola (Taboolacom) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Taboola (Taboolacom) öffnet voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,050 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Taboola (Taboolacom) ein EPS von -0,010 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 499,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 465,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,438 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,130 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,04 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,91 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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