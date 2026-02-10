Erste Schätzungen: Taboola (Taboolacom) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Taboola (Taboolacom) wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,109 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,51 Prozent auf 537,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 491,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,079 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,010 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,93 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,77 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at