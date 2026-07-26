Tactile Systems Technology Aktie
WKN DE: A2APEV / ISIN: US87357P1003
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26.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tactile Systems Technology verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tactile Systems Technology stellt voraussichtlich am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,135 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tactile Systems Technology 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 85,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD, gegenüber 0,820 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 364,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 329,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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