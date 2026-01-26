Erste Schätzungen: Taikisha zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Taikisha wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 48,56 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,38 Prozent erhöht. Damals waren 38,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Taikisha soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 71,52 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 227,32 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 169,44 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 286,73 Milliarden JPY, gegenüber 276,21 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at