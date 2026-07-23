Erste Schätzungen: Taikisha zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Taikisha wird voraussichtlich am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 52,01 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Taikisha noch 43,93 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 69,75 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 64,06 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 308,05 JPY, gegenüber 245,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 308,50 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 286,13 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at