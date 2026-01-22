Erste Schätzungen: TAISEI legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TAISEI präsentiert voraussichtlich am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,340 USD aus. Im letzten Jahr hatte TAISEI einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie eingefahren.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 3,61 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 4,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,37 USD aus. Im Vorjahr waren 1,12 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 13,44 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

