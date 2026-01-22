Erste Schätzungen: Taisei legt Quartalsergebnis vor

Taisei wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 214,29 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 213,18 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 575,24 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 564,41 Milliarden JPY aus.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 859,62 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 682,78 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2.102,81 Milliarden JPY, gegenüber 2.154,22 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at