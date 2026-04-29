Erste Schätzungen: TAISEI legt Quartalsergebnis vor

TAISEI veröffentlicht voraussichtlich am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,438 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TAISEI noch 0,370 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,43 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 7,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TAISEI einen Umsatz von 4,11 Milliarden USD eingefahren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,51 USD im Vergleich zu 1,12 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 13,34 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 14,13 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at