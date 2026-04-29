TAISEI Aktie
WKN DE: A1H8DM / ISIN: US8740182030
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TAISEI legt Quartalsergebnis vor
TAISEI veröffentlicht voraussichtlich am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,438 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TAISEI noch 0,370 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,43 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 7,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TAISEI einen Umsatz von 4,11 Milliarden USD eingefahren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,51 USD im Vergleich zu 1,12 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 13,34 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 14,13 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
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