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WKN: 857627 / ISIN: JP3443600006

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27.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Taisei mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Taisei wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 246,34 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 20,24 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 204,88 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 20,99 Prozent auf 565,66 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Taisei noch 467,53 Milliarden JPY umgesetzt.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1063,19 JPY je Aktie, gegenüber 1025,53 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 2.428,41 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 2.089,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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