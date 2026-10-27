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WKN DE: A1H8DM / ISIN: US8740182030

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27.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TAISEI stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TAISEI wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,391 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,57 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 12,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,17 Milliarden USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,69 USD je Aktie, gegenüber 1,70 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 15,43 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 13,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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