Erste Schätzungen: Taisei stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Taisei wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 170,83 JPY. Im Vorjahresquartal waren 173,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 18,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 440,34 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 522,52 Milliarden JPY aus.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1052,24 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1025,53 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2.431,43 Milliarden JPY, gegenüber 2.089,09 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at