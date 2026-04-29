Erste Schätzungen: Taisei stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Taisei wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 270,51 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 19,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Taisei 225,61 JPY je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Taisei in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,62 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 686,94 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 626,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 950,52 JPY, gegenüber 682,78 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2.101,95 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2.154,22 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at