Erste Schätzungen: TAISEI zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TAISEI wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,266 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

TAISEI soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,26 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 15,16 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 13,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at