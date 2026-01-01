Erste Schätzungen: Taiwan Semiconductor Manufacturing informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Taiwan Semiconductor Manufacturing stellt voraussichtlich am 15.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

25 Analysten schätzen im Schnitt, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,81 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,23 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 25 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 32,63 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 21,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,86 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 42 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 10,33 USD, gegenüber 7,04 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 41 Analysten durchschnittlich auf 122,30 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 90,12 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

