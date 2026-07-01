Erste Schätzungen: Taiwan Semiconductor Manufacturing zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Taiwan Semiconductor Manufacturing öffnet voraussichtlich am 16.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

26 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,80 USD aus. Im letzten Jahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie eingefahren.

Taiwan Semiconductor Manufacturing soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,03 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 26 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 40 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,75 USD im Vergleich zu 10,63 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 39 Analysten durchschnittlich bei 164,88 Milliarden USD, gegenüber 122,24 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at