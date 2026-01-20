TAIYO NIPPON SANSO Aktie

WKN: 857546 / ISIN: JP3711600001

20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: TAIYO NIPPON SANSO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TAIYO NIPPON SANSO wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass TAIYO NIPPON SANSO im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 78,71 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 65,34 JPY je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 343,04 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 328,22 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 278,05 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 228,20 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1.336,64 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 1.308,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu TAIYO NIPPON SANSO CORP

Analysen zu TAIYO NIPPON SANSO CORP

Aktien in diesem Artikel

TAIYO NIPPON SANSO CORP 25,60 -1,99% TAIYO NIPPON SANSO CORP

