TAIYO NIPPON SANSO Aktie
WKN: 857546 / ISIN: JP3711600001
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26.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TAIYO NIPPON SANSO informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
TAIYO NIPPON SANSO wird voraussichtlich am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 76,55 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei TAIYO NIPPON SANSO noch ein Gewinn pro Aktie von 49,21 JPY in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 353,11 Milliarden JPY – ein Plus von 4,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TAIYO NIPPON SANSO 336,76 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 283,00 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 228,20 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.353,94 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 1.308,02 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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