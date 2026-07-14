TAIYO NIPPON SANSO Aktie
WKN: 857546 / ISIN: JP3711600001
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TAIYO NIPPON SANSO legt Quartalsergebnis vor
TAIYO NIPPON SANSO gibt voraussichtlich am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 82,01 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TAIYO NIPPON SANSO ein EPS von 65,60 JPY je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 342,54 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 8,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 314,76 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 322,20 JPY, gegenüber 286,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1.433,22 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.359,61 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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