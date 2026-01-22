Erste Schätzungen: TAIYO YUDEN gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TAIYO YUDEN wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,851 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,970 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 570,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 570,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,32 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,490 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,26 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

