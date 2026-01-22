Erste Schätzungen: TAIYO YUDEN legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TAIYO YUDEN stellt voraussichtlich am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 33,06 JPY aus. Im letzten Jahr hatte TAIYO YUDEN einen Gewinn von 36,88 JPY je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 89,13 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,87 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 91,45 JPY, gegenüber 18,67 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 353,12 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 341,44 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at