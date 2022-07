Erste Schätzungen: TAKARA BIO stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TAKARA BIO präsentiert in der voraussichtlich am 04.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 30,50 JPY. Im Vorjahresquartal waren 50,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 15,04 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,27 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 100,00 JPY je Aktie, gegenüber 164,84 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 57,22 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 67,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

