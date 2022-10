Erste Schätzungen: Take Two mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Take Two lädt voraussichtlich am 07.11.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2022 endete.

Die Schätzungen von 24 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,38 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,34 Prozent verringert. Damals waren 1,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Take Two 22 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,56 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 58,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Take Two 984,9 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,88 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,06 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 22 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,93 Milliarden USD, gegenüber 3,41 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at