Erste Schätzungen: Take Two öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Take Two lädt voraussichtlich am 21.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass Take Two im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,565 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -21,080 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,55 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Milliarden USD in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 24 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,90 USD, gegenüber -25,580 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt 6,68 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,63 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at