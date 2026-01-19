Erste Schätzungen: Take Two verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Take Two äußert sich voraussichtlich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 20 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,833 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Take Two noch ein Verlust pro Aktie von -0,710 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Take Two in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,72 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 1,59 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,32 USD, gegenüber -25,580 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 26 Analysten durchschnittlich 6,48 Milliarden USD im Vergleich zu 5,63 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at