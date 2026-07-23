Erste Schätzungen: Take Two vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Take Two lädt voraussichtlich am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 22 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,327 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Take Two ein EPS von -0,070 USD je Aktie vermeldet.

Take Two soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,40 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 22 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

27 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,73 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,620 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,50 Milliarden USD, gegenüber 6,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at