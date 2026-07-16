Erste Schätzungen: Takeda Pharmaceutical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Takeda Pharmaceutical wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten schätzen, dass Takeda Pharmaceutical für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 52,53 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 79,40 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,27 Prozent auf 1.153,93 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.106,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 116,25 JPY, wohingegen im Vorjahr noch -96,750 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4.634,61 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4.505,72 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at