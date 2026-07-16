Erste Schätzungen: Takeda Pharmaceutical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Takeda Pharmaceutical wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,164 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Takeda Pharmaceutical ein EPS von 0,270 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 7,18 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 6,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,66 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,363 USD im Vergleich zu -0,320 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 28,83 Milliarden USD, gegenüber 29,90 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at