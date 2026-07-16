Takeda Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A1CWZF / ISIN: US8740602052
|
16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Takeda Pharmaceutical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Takeda Pharmaceutical wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,164 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Takeda Pharmaceutical ein EPS von 0,270 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 7,18 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 6,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,66 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,363 USD im Vergleich zu -0,320 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 28,83 Milliarden USD, gegenüber 29,90 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Takeda Pharmaceutical Co Ltd. (spons. ADRs)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Takeda Pharmaceutical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.01.26
|Ausblick: Takeda Pharmaceutical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)