Takeda Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A1CWZF / ISIN: US8740602052
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Takeda Pharmaceutical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Takeda Pharmaceutical wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,148 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Takeda Pharmaceutical noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 USD in den Büchern gestanden.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,10 Prozent auf 7,31 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,392 USD, gegenüber -0,320 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 29,67 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 29,90 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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