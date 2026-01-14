Erste Schätzungen: Takeda Pharmaceutical vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Takeda Pharmaceutical präsentiert in der voraussichtlich am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass Takeda Pharmaceutical für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 52,18 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 14,86 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Takeda Pharmaceutical 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1.200,32 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Takeda Pharmaceutical 1.144,12 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 108,35 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 68,36 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 4.518,93 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 4.581,55 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at