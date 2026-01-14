Takeda Pharmaceutical Aktie

WKN DE: A1CWZF / ISIN: US8740602052

14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Takeda Pharmaceutical zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Takeda Pharmaceutical wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,165 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Takeda Pharmaceutical noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,56 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 0,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,51 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,347 USD, gegenüber 0,220 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 28,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 30,05 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

