TAKEUCHI MFG Aktie

TAKEUCHI MFG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 164186 / ISIN: JP3462660006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.12.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: TAKEUCHI MFG öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TAKEUCHI MFG stellt voraussichtlich am 13.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass TAKEUCHI MFG für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 117,74 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 138,20 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll TAKEUCHI MFG im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 57,82 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,79 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 588,48 JPY, gegenüber 552,45 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 222,02 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 213,23 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TAKEUCHI MFG. CO LTDmehr Nachrichten

Analysen zu TAKEUCHI MFG. CO LTDmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TAKEUCHI MFG. CO LTD 6 770,00 0,59% TAKEUCHI MFG. CO LTD

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich
Asiens Börsen zeigen sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen