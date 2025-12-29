TAKEUCHI MFG Aktie
WKN: 164186 / ISIN: JP3462660006
|
29.12.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: TAKEUCHI MFG öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
TAKEUCHI MFG stellt voraussichtlich am 13.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass TAKEUCHI MFG für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 117,74 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 138,20 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll TAKEUCHI MFG im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 57,82 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,79 Prozent gesteigert.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 588,48 JPY, gegenüber 552,45 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 222,02 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 213,23 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
