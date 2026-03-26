Erste Schätzungen: TAKEUCHI MFG präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TAKEUCHI MFG stellt voraussichtlich am 10.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 135,96 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TAKEUCHI MFG ein EPS von 58,80 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 4,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 49,02 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 46,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 591,14 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 552,45 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 222,08 Milliarden JPY, gegenüber 213,23 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at