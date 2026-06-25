TAKEUCHI MFG Aktie

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WKN: 164186 / ISIN: JP3462660006

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25.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TAKEUCHI MFG verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TAKEUCHI MFG wird voraussichtlich am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 173,13 JPY je Aktie gegenüber 160,54 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 57,50 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 13,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50,62 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 569,02 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 611,92 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 243,16 Milliarden JPY, gegenüber 225,28 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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