TAKEUCHI MFG Aktie

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WKN: 164186 / ISIN: JP3462660006

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28.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TAKEUCHI MFG zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TAKEUCHI MFG präsentiert in der voraussichtlich am 13.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 197,80 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 208,59 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TAKEUCHI MFG in dem im August abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 70,16 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 63,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 615,66 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 611,92 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 253,95 Milliarden JPY, gegenüber 225,28 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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