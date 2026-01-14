Erste Schätzungen: TAL Education Group (A) Un stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TAL Education Group (A) Un wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.11.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,057 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TAL Education Group (A) Un ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 777,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 28,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 606,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,371 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,02 Milliarden USD, gegenüber 2,25 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at