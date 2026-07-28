Talabat Aktie
WKN DE: A40X6Z / ISIN: AEE01569T248
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Talabat legt Quartalsergebnis vor
Talabat wird voraussichtlich am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,002 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,020 AED je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,15 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,60 Milliarden AED erzielt wurde.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,014 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,100 AED vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,51 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 17,09 Milliarden AED waren.
Redaktion finanzen.at
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