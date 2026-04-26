Talabat Aktie

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WKN DE: A40X6Z / ISIN: AEE01569T248

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26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Talabat mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Talabat stellt voraussichtlich am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,004 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,020 AED je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,02 Milliarden USD, was einem Umsatz von 3,06 Milliarden AED im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,014 USD, gegenüber 0,100 AED je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 4,42 Milliarden USD im Vergleich zu 17,09 Milliarden AED im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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