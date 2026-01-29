Erste Schätzungen: Talabat öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Talabat präsentiert voraussichtlich am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,007 USD gegenüber 0,040 AED im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,02 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,94 Milliarden AED im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie, gegenüber 0,040 AED je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 3,87 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,94 Milliarden AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at