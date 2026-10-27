Talabat Aktie
WKN DE: A40X6Z / ISIN: AEE01569T248
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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Talabat präsentiert Quartalsergebnisse
Talabat öffnet voraussichtlich am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,004 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,020 AED je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,16 Milliarden USD, was einem Umsatz von 3,69 Milliarden AED im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,015 USD, gegenüber 0,100 AED je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 4,54 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,09 Milliarden AED generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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